Sügisene linnusetuur: tehkem endale Eesti ajalugu põnevaks  

Paljude Eesti kaitserajatiste kunagine võimsus on tänini silmanähtav. Näiteks Kuressaare piiskopilinnus on kõige terviklikumalt säilinud keskaegne linnus Baltikumis, Rootsi ajal Narva ehitatud bastionid olid ühed võimsamad Põhja-Euroopas ning Vastseliina linnus oli keskajal populaarne palverändurite sihtkoht.

Paide: moodsaimad bastionid terves Rootsi riigis

Eesti linnustega tutvumise tuuri võiks alustada Paide kunagistest kaitserajatistest, mis on ajaloolase Kalle Krooni sõnul Narva kindlusest vanemadki. Paide bastionide ehitus algas 16. sajandi keskel, 1580ndatel ehitati bastione ja valle ümber ja juurde. „Toona olid Paide bastionid moodsamaid terves Rootsi riigis ja ka Eestis. Ühtlasi on need vanimad säilinud praeguses Eestis.“