Kuidas perele beebiuudist teatada? Appi võetakse kavalad kingid ja kirjad: „Kallis vanaema, kohtume sügisel!“ 

„Alohomora!“ osutab Janely salapärase Harry Pottery filmimuusika saatel „ehtsa“ võlukepiga laual olevale piklikule tumesinisele karbikesele, millele on kuldsete tähtedega kirjutatud kuulsa võlurpoisi nimi. Janely ootab oma esimest last. Ta on suur Harry Potteri fänn ja andis ka lapseootele jäämisest teada Sigatüüka maagiat appi võttes. Videos, mille ta perele ja sõpradele saatis, on laual Harry Potteri filmidest nähtud karvane kollide õpik, raamat ja „võlukarbike“. Kui võlusõna on öeldud, karbike avaneb. Sealt seest tuleb nähtavale… rasedustest. „You are a wizzard, Harry!“ puudutab Janely seda võlukepiga ja karpi lähemale tuues on testril näha kahte punast triipu. Ime on sündinud!