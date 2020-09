Selles tähtkujus sündinud inimesed on tõeliselt lojaalsed! 

Neitsid on tuntud paljude asjade poolest, sealhulgas on nad perfektsionistid ja tähelepanelikud. Nii et kui Neitsi on su sõber, tahab ta olla parim, kes sul iial olnud on. Ta hoolib sinust ja on olemas alati, kui vajad õlga, millel nutta.

Miks on Neitsid nii lojaalsed? Nad keskenduvad oma eesmärgile – ükskõik, mis see on. Nende tundlikkus erineb kõigi teiste omast. Nad on väga usaldusväärsed ega vea sind kunagi alt. Neitsi annab endast kõik, et sind hädast välja aidata, isegi kui see tähendab seda, et ta võtab endale liiga palju projekte.