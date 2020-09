Estonia teatri sõber Lauri Leesi: „Olen balletti „Giselle“ vaadanud 39 korda!“ 

«Olen «Anna Kareninat» vaid ühe korra ja ühe koosseisuga näinud, tahan ka teist koosseisu näha ning alles siis omad järeldused teha,» ütleb Tallinna Prantsuse Lütseumis õpetajaametit pidav Lauri (75). «Ja mõelda alles siis sellele, miks ei kasutatud Štšedrini, vaid Šostakovitši muusikat. On ju Štšedrinil täismetraažiline ballett, mis komponeeritud Maia Plissetskaja jaoks, ja mida Estoniaski mängitud. Praegune lavastaja läks teist teed, loobus sellest, võttis Šostakovitši muusika erinevatest filmidest ja kleepis need kokku. Pean seda kindlasti veel vaatama, et lavastusele pihta saada ja mõista, miks nii toimiti – miks polnud Štšedrin sobilik ja miks oli Šostakovitš sobilikum.»