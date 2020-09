Kiri peatoimetajalt 

Kuna ma ise olen täielik päikese- ja valguseinimene, on need esimesed hämarad ning tuulised sügishommikud minu jaoks alati eriti rusuvad. Panevad mõtlema, et kuidas küll see järjekordne pime aeg üle elada. Nii igal aastal. Aga noh, eks inimene harjub kõigega.