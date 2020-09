«Ei usu, et Kertu tegelaskuju mind igaveseks saatma jääb.» 

Kui seltskonnas tuleb juttu Kanal 2 menukist «Pilvede all», selgub, et ega seda keegi väga vaatagi. Või kui vaatas, siis viimati aastaid tagasi. Samas on kõik enam-vähem kursis sarja sündmustikuga. See paneb Kertut kehastava Liisi silmanähtavalt muigama.