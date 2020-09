Jalahädad algavad valedest jalanõudest 

Täiskasvanueas avalduvate labajala probleemide ja deformatsioonide põhjuseks on tihti valesti valitud jalanõud. Kui nooremas eas tekkinud probleemid on tavaliselt ajutised, siis 40–50ndates võib valesid jalanõusid kandes tekkida väga tüütu ja püsiv probleem. Ka vanemas eas kujunenud deformatsioonid ei kao enam ise ära ja labajala vaevustest vabanemine võib võtta aastaid. Nii ei maksa jala otsa lükata jonnakalt pitsitavaid kuldkingakesi, vaid tuleb meeles pidada, et jalamurede, luude deformatsioonide ja muutuste ennetamine algab õige jalanõu valimisega.