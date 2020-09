Vaata, milline kõigile kättesaadav aksessuaar on Meghan Markle’i lemmik! 

Tema sõnul võivad inimesed öelda, et Smart Worksi puhul on kõige olulisem riietus, kuid tegelikult see nii ei ole. „Kõik see on väline. Ent kuidas see teile sisemiselt mõjub, on parim aksessuaar: see on enesekindlus!” sõnas ta. Tema sõnul saab selle aksessuaari alati endaga kaasa võtta ja tööintervjuule sammuda.