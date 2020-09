Põletav küsimus! Kui palju seksi peaks su suhtes tegelikult olema? 

Suhete võrdlemine on igati normaalne. Ükskõik, kas sirvid Instagrami või Facebooki, räägid sõprade või perega – lihtne on tunda, et sinu suhe ei selline, mida peetakse normaalseks, eriti intiimsuse osas.

On palju nii-öelda reegleid: seksida tohib alles kolmandal kohtingul, kokku ei tohiks kolida enne aastast koosolemist, kaks aastat kihlumiseks ja siis aasta, et abielluda – kõik need meelevaldsed reeglid ja tähtajad on kurnavad. Muidugi, me kõik tahame olla kõige õnnelikumas suhtes, kuid miks me peame kõik järgima sama ajajoont? Miks peavad kehtima kõigile samad reeglid? Ja kes ütles, et suhtes olles peavad kõik seksima täpselt sama palju kordi?

Mida ütlevad uuringud?

Sotsioloogid armastavad paarisuhete uurimist peaaegu sama palju kui seksi uurimist, nii et selle kohta, kui palju peaksid õnnelikud paarid voodis armatsema, leidub hulgaliselt teavet. Ajakirjas Social Psychological and Personality Science avaldati 2015. aastal mahuka uuringu tulemused, mille jaoks oli 40 aasta jooksul uuritud 30 000 paari. Nad avastasid, et kord nädalas seksimine oli paaride jaoks ideaalne keskmine. Paarid, kes seksisid rohkem, polnud ei vähem ega rohkem õnnelikud. Küll aga olid seksuaalselt vähem rahulolevad paarid, kes seksisid harvem.

Teine, 2017. aastal tehtud uuring aga näitas, et keskmine täiskasvanu seksib umbes 54 korda aastas. See teeb samuti umbes korra nädalas.

Kolmanda, Carnegie Melloni ülikoolis tehtud uuringu jaoks jagati paarid kahte rühma. A-rühm hoidis seksuaalelu normaalsena, samas kui B-grupp seksis kaks korda rohkem kui tavaliselt. Uuringu lõpus teatas B-grupp, et seks ei olnud enam nii lõbus ja hakkas tunduma tüütu tööna. Võta siis näpust!

Mida siis teha?