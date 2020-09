4 tähtsat küsimust, mida endale esitada enne abiellumist 

Nõu jagavad kõik. Kuidas aga päriselt kasulikud soovitused välja noppida? Isegi suhteeksperdid ei oska anda nõuandeid, sest lõpuks on see ikkagi sinu valik, kellega sa abiellud. On aga mõned küsimused, mida endalt enne abieluranda sõudmist küsida.

1. Kas sa abiellud, sest ei taha lõpetada üksinda?

2. Kas sa tunned kohustust abielluda?

3. Kas sa abiellud rahalistel põhjustel või finantsilise stabiilsuse pärast?

4. Kas sa tunned, et vanus sunnib sind abielu sõlmima?

Nende küsimuste esitamine endale võib olla vägagi keeruline, rääkimata nendele vastamisest. Seda seetõttu, et ekspertide sõnul oleme me emotsionaalselt oma suhetesse investeerinud, mistõttu me ei pruugi märgata punaseid hoiatuslipukesi, mida näevad kõrvalseisjad.

Aga keegi meist ei näe tulevikku! Me kõik tahame loota parimat ja usume, et tulevikus on kõik hästi. Paljud meist usuvad, et abielu lahendab olemasolevad probleemid võluväel. Ent sageli võib rutakas paariminek need mured hoopis hullemaks muuta.