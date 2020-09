ÄRA UPU ARMASTUSSE! Pereterapeut õpetab suhtesõltuvust vältima 

Suhtesõltlase kogu elufookus on kaaslasel, kellel võib tekkida tunne, et lihtsam on innukale partnerile osa asju mitte rääkida. Ka tema kiitust tajutakse tihti manipuleerimisena – sest kiidetakse mitte selle eest, milline ta tegelikult on, vaid kui ta käitub teise unistustele vastavalt. Suhtesõltlast iseloomustab ka sagedane soov suhte ja kaaslase omaduste üle aru pidada – ikka nii, et kogu fookus on teisel poolel. Paarisuhte hetkeseisu üle aeg-ajalt mõtiskleda on mõistlik, aga seda peaks tegema mõlema vabal tahtel ja nii, et mõlemad võtavad vastutuse just oma käitumise eest.

Kui partner teeb midagi (suhtesõltlase meelest) sobimatut, vabandatakse teda välja, võetakse süü enda peale. Kuna ka väljapoole püütakse jätta muljet, et suhe on väga tore, võidakse lausa valetada, ka oma liiga-armastust väiksemana näidata (muidugi ma ei võtnud ekstra tema pärast jube kalleid lennukipileteid, mul on ju sealsamas tööasjad ajada ja vana sugulane vajab ka külastamist). Pidevat emalikku käitumist tajub kaaslane aga tihti ahistava ja tühistavana. Nii võibki ta hoopis mõelda kas lahkumineku peale või otsida kõrvalsuhteid – seda siis, kui ta soovib ühelt poolt nautida kohatist partneri emalikku hoolitsemist, teisalt vahel end vabana tunda.

Kuna mõtteviis «Kui ma armastan piisavalt, saab ühel hetkel kõik hästi olema» lähtub võimalikust tulevikust ja unistustest, siis tegelikult pole suhtesõltlane kunagi praeguses hetkes suhtes n-ö kohal. Ta ei mõtle enda vajaduste peale ega ka sellele, kuidas just käesoleval hetkel suhet nautida (või kui see on väga kiivas, suhe lõpetada). Tihti on suhtesõltlased väga kohusetundlikud ja tublid, püüavad ka muudes eluvaldkondades alati parimat. Kuna nad aga kogevad pidevalt luhtumisi, on neil suur kalduvus depressiooni põdeda.

Lapsed saavad kõige rohkem haiget

Kui suhtesõltlaste ja nende partnerite puhul võib ju öelda, et eks nad ole ise sellise elu valinud, kannatavad kõige rohkem paraku lapsed. Suhtesõltlasele on partnerile keskendumine esmatähtis, laste vajadused on tagaplaanil. Näiteks võib vägivaldses suhtes püsiv naine kindlalt väita, et isa ju lapsi ei löö ja lastel on isa vaja – kuigi tegelikult võib lastele sellise suhte pealtnägemine põhjustada psühholoogilise trauma. Suhtesõltlane võib äärmuslikul juhul ka näiteks jätta pisikesed lapsed üksi öösel koju, et sõita linna teise otsa meest kõrtsist koju tooma.

Kui suhtesõltlase lastel on erinevaid õppimis- või käitumisprobleeme, siis seda ei pane ta väga tähele («Kõigil lastel on, saavad üle!» ütleb ta), aga ta muretseb äärmuslikult kaaslase iga väikese meeleolukõikumise pärast. Ise seda teadvustamata kordab suhtesõltlane sama mustrit, mida tema vanemad – lapsed saavad kaasa teadmise, et nende vajadused pole tähtsad, üks peabki suhte nimelt hullult pingutama, suhe on midagi rasket ja ohverdamisega seotut.

Hasartmänguri sündroom