LUGEMISSOOVITUS | Õõvastav lugemine, mis ei jäta hingetõmbepause 

„Ära lõigatud” (Helios, 2020) haarab kohe esimesest leheküljest, neelates sind nii endasse, et raske on käest panna. Raamat kulgeb tõeliselt tempokalt, jätmata hingetõmbepausi, samas tekitades meeletu vastikustunde. Ent kuidas see kõik kirja pandud on – briljantne!