TAHAD TÄIUSLIKKU SÜGISEST KAPSELGARDEROOBI? 7 asja, mille abil see lihtsalt luua! 

Foto: Ylanite Koppens / Pexels

Sügis on ideaalne aeg, et mantra „vähem on rohkem” ka garderoobi tuua. Mõned kõige ilusamad riietused koosnevad teinekord rätsep pükstest ja mõnusast kašmiirkampsunist. Võib-olla peitub ilu lihtsate tekstuuride kontrastis, mida sügis hooaeg pakub.