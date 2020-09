Varjupaigast võetud kutsikas tõi kaasa põneva äriidee: kaameramees avas lemmikloomatortide äri 

Paar aastat tagasi sattus operaator Andres (31) loomade varjupaika ühte saadet filmima. Parasjagu oli sinna just toodud surnuaia prügikastist leitud kaks kutsikat, kellest üks puges kohe kaameramehele südamesse. Sõbraliku naeratusega kutsa saigi endale armastava kodu ja nimeks Ruudi.

Koerapoisi esimese sünnipäeva plaanis omanik eriliseks muuta lemmikule mõeldud tordiga. Suur oli aga mehe üllatus, kui tal ei õnnestunudki netiavarustest torditegijat leida. Ärivaistuga Andres mõistis kohe, et see on turul täitmata auk. Kuna mehel puudusid aga vajalikud toiduteadmised ja -oskused, jäi idee esialgu riiulisse seisma. Ja Ruudil tuli esimene sünnipäev uhke maiuseta mööda saata.