Müstika Horoskoop 23.−29. september Koostanud Maria Angel , täna, 05:48

Foto: Shutterstock

JäärPaljugi sõltub sellest, kui hästi suudad ennast talitseda. Kui pahvatad oma arvamuse ilustamata välja, on tülid kerged tekkima. Kui aga enne ütlemist üheksa korda mõtled, võib nädal väga vahvaks kujuneda − sul võib armuasjus vedada! Ole seltskondlik, võta vastu kutsed toredatele üritustele. Piisab sellest, et oled õigel ajal õiges kohas − meeldivad ja ilusad inimesed tulevad ise sinu juurde, et tutvust teha. Kindlas suhtes olevad Jäärad saavad kinnitust sellest, et nad on õnnega koos!