SÜGISENE NIMEKIRI! Asjad, mida kindlasti sel hooajal kodus teha! 

Foto: Yulia Chinato / Unsplash

Kuigi sügis tähendab seda, et suvi märkamatult läbi saanud, on sel ka hulk plusse. Saab küünlaid põletada, mõnusaid pakse kampsuneid kanda, teki all Netflixi vaadata ja õige pea on tulemas jõulud! Tänavu võib sügis olla raskem, kui varem. Ent on hulk tegevusi, mis aitavad sügiseks mõnusalt valmistuda ja seda mööda saata.