VIDEO | FIBIT sügisene moelooming rullub tänavu lahti digitaalselt Toimetas Andra Nõlvak , täna, 10:38

Foto: Viru Keskus

Viru Keskus teatab, et ilu ja loomingulisus päästab maailma. Mood kui loomingu üks väljendus ning selle tõlgendamine on sellesügisese FIBIT`i märksõnad. FIBIT’i kolmekümne esimene moehooaeg saab seekord väljenduse, mida saavad moegurmaanid nautida nii Viru Keskuse suurtelt digiekraanidelt kui ka oma nutiseadmetest. Muide, hooaega iseloomustavad märksõnad on: mitmekülgsus ja julgus.