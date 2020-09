Mihkel Raud iseloomustab enda abielu: „Koidu ja Hämariku suhtel on oma romantiline väärtus.“ 

Kuidas on sinu maailm sel hullul 2020. aastal muutunud?

Selle aasta sündmused on mu maailma vähem mõjutanud kui eelmine, 2019. aasta. See oli keerulisem. Mu isiklik ja professionaalne elu on rahunenud. Aga eks ma muidugi jälgin, mis ümberringi toimub. Pealegi pole see hull ja jabur aasta ju veel läbi – Ameerikas toimuvad novembris presidendivalimised ja mis mõju neil on, seda on raske ette kujutada.Lugesin hiljuti nalja: tuleviku ajaloolastelt küsitakse, missugusele 2020. aasta kvartalile olete spetsialiseerunud?