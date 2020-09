Kaardipanija Katrin: „Tihti tullakse sooviga, et tarokaardid aitaksid otsustada, milline valik teha. Seda kaardid aga kindlasti ei tee.“ 

Maagiline maailm on Katrinit (42) huvitanud lapsest saati. Pole ka ime – ka tema vanavanaema olevat olnud unenägija ja kaartidega ennustaja ning tema nägemused olevat alatasa täppi läinud. Katrini isagi oli suur maagia- ja müstikahuvililine. «Kui 1990ndatel avati Tallinnas esimesed esoteerikakauplused ja ilmusid esimesed raamatud maagilise maailma saladuste kohta, tekkis meile koju tihti hulk uusi raamatuid kõiksugu põnevatel teemadel. Loomulikult olid meil koju tellitud ka omal ajal populaarsed ajakirjad Paradoks B ja Maagiline Maailm,» meenutab naine.

Toona uuris ta ka ise palju ennustamise, numeroloogia, astroloogia, käejoonte lugemise, telepaatia ja kaartidega ennustamise kohta. Lõpuks köitsidki kaardid Katrinit kõige enam. «Alguses proovisin ennustada tavaliste mängukaartidega. Sealt edasi jõudsin tarokaartide juurde. Nendega tundsin, et lõpuks on minuni jõudnud õige asi. Sealt alates hakkasingi erinevate raamatute kaudu tarokaarte lähemalt tundma õppima ja ka sõbrannadele ennustama,» kõneleb naine.