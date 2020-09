OLED SUHTES LÕKSUS? 7 sammu, et põgeneda toksilisest abielust 

Kusagil selles muinasjutus ei ole peatükki selle kohta, kuidas oma mehest lahutada või toksilisest abielust pääseda. Miks? Sest meie kõige ettekujutuses pole meil seda vaja – meie armastus on täiuslik, meie partner on täiuslik ja armastus võidab kõik! Reaalsus on aga see, et nii ei pruugi olla. Jah, on paare, kes püsivad koos lõpuni, ent alati ei pruugi armastus igavesti kesta.

Abielu on raske töö. Oluline on aru saada, et see ei tähenda ainult käest kinni hoidmist ja kullaväljadel seiklemist. See on töö, raske töö. Kuid loodetavasti selline, mida tehakse visiooniga isikliku ja paarisuhte arengu suunas.

On hulk nii-öelda punaseid lippe, mis annavad märku sellest, et su abieluga pole kõik korras. Kui oled juba jõudnud punkti, kus mõtled sellele, kuidas abielust välja pääseda, võta paus. Sel hetkel tuleb endale aru anda – kas mu suhe on lihtsalt ebatervislik või suisa mürgine. Esimesel juhul annab midagi veel ehk päästa, teisel juhul tuleb sellest välja astuda, enne kui hilja.

Kõige olulisem on paika panna plaan.

Siin on YourTango kirja pandud 7 sammu, mis aitavad toksilisest abielust pääseda.

1. Räägi kellelegi

Eriti kui oled olukorras, kus teine pool on pahatahtlik, vägivaldne ja nii edasi. Seda olulisem on tugisüsteemi olemasolu. Sul on vaja kedagi, kes embaks ja aitaks su sellest valulikust protsessist läbi. Räägi oma olukorrast vähemalt mõnele inimesele, keda usaldad, et nad oleksid kursis.