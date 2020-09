SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Skorpion ootab armuelult suuremat värvikust 

Võimalik, et tutvud mõne uneleva kunstnikutüübiga. Veebruarist oktoobrini on Jupiteri mõjul soodne aeg leida teistega ühist keelt mõttetegevuse vallas. Armumine sõnade väe mõjul pole põrmugi välistatud. Tunned, et teised inimesed, aga ka looming või huvialad annavad su elule sihi. Kõik paistab minevat just nii, nagu sa soovid.