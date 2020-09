VIHMARÕIVASTE ABC: millega kaitsta end saju ja tuule eest? 

Vetthülgava viimistlusega materjalid. Selliste materjalide puhul märkame, kuidas veepiisad jäävad tilkadena materjali pinnale ega imendu kohe selle sisse. Siiski tasub mainida, et selline viimistlus reeglina ei ole kauakestev ning võib maha kuluda nii intensiivse kandmise kui ka pesemise tagajärjel. Kaubanduses on müügil erinevaid tooteid, millega on võimalik vetthülgavat viimistlust taastada. Vetthülgava viimistlusega toodetel võib olla järgnev ingliskeelne tähistus: water repellent finish, water repellent jm.

Vettpidavad materjalid. Siia alla kuuluvad mitmed erineva tehnoloogiaga valmistatud materjalid. Üheks võimaluseks on kangakiud katta mõne hüdrofoobse ainega. Selliselt jääb materjal siiski veeaurule ja õhule läbitavaks. Samas on olemas ka erinevad kihilised materjalid, milles sisalduv nn hingav membraan on võimeline läbi laskma seestpoolt tuleva veeauru, kuid väljast sissepoole veepiisad ei pääse. Sellised materjalid on näiteks Gore-tex® ja Sympatex®.