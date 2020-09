Suhted „USSIKEELED“ | Manona Paris ja Andra Nõlvak tervitavad lahutuste aastat ja paljastavad, kelle pereelu on ohus Andra Nõlvak, Manona Paris , täna, 11:39 Jaga: M

2020 olla lahutuste aasta - no ja mis selles halba on? Lahutus on lahendus ja kinni ei peaks millestki asja iseenese pärast hoida. Kui kooselu ei tööta, tuleb lahku minna. See on ainus viis jamast võitjana välja tulla, isegi kui alguses on hullupööra valus.