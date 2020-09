MÄLUMÄNG | Mis on ühist kahel eestlaste lemmikul – filmil „Tenet“ ja ehtebrändil Nomination? Vasta ja võida auhind Nomination Italylt!  

Itaalia bränd Nomination Italy on võitnud aastate jooksul üha rohkemate eestimaalaste südamed. 1987. aastal loodud bränd on maailmas number üks terase ja kulla ehete turul. Nomination Italy ehted on personaalsed, ilusad ja erilise tähendusega.

Eriti populaarsed on aga Composable kollektsiooni käeketid, mis lubavad luua just sinu stiili ja omapära iseloomustava käevõru. Sellise, mis jutustaks sinu lugu. Nomination Italy ametliku maaletooja gd.ee kodulehel on lai valik erinevaid mustreid ja sümbolid. Lülid on 18-karaadisest kullast, hõbedast ja 9-karaadisest roosast kullast. Valikust leiab erinevad mustrid ja sümbolid, samuti käsitsi paigaldatud poolvääriskivid ja tsirkoonid.