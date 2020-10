Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud jumalikule õiglusele, jumalikele seadustele ning nende täitmisele. See on puhas, range ja eesmärgikindel päev, südametunnistuse puhastamise, leppimise ja andestamiste päev. Kui oled midagi lubanud, siis pead sellest kindlasti ka kinni pidama. Võib sõlmida lepinguid, kolida või asuda uuele tööle. Soodsad on tähtsad läbirääkimised.

Kestev kuutsükli 14.päev soosib uute ideede tekkimist ja nende elluviimist. Hästi õnnestuvad loomingulised kontaktid. Võimalik on lahendada oma probleeme ja ellu viia plaane, kasutades selleks teiste inimeste abi. Kell 19.23 algab saatanlik lihalike kiusatuste ja astraalsete võitluste päev.