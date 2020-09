VALUTU LAHUTUS | Kuidas see on võimalik? Pereterapeut annab nõu 

Sõnasta, mis on sinu otsuse põhjus («Ma pole püsisuhteks valmis», «Sa petsid mind, ma ei suuda seda andestada», «Meil on tülisid rohkem kui toredaid aegu», «Mul on keegi teine südames», «Meie elustiil/huvid/ootused on liiga erinevad»). Ütle, et sul on kahju ja sa ei tahaks haiget teha. Et sa poleks tahtnud, et nii välja kukub, ja saad aru, et seda on raske kuulda. Jutt peaks olema võimalikult lihtne. Pea meeles, et teine on emotsionaalse šoki seisundis ja pika keerulise teksti töötlemisega siis toime ei tulda.

Väldi muljet, et soovid lahkuminekut teise heaolu nimel. Väljendid «Asi on minus, mitte sinus» või «Sa pole minuga õnnelik ja väärid enamat» ei tööta, liiati saab teine neid lihtsalt pareerida («Olen sinuga väga õnnelik, üritan seda nüüd paremini näidata»).

Keskendu selgele sõnumile

Kuula, mida kaaslane tahab öelda või küsida. Ole kannatlik ja valmis selleks, et teine on õnnetu või vihane või teatab, et on valmis muutuma, et suhe püsiks. Pea meeles, et partneril võib olla raske sinu otsust aktsepteerida ja ta võib paluda meelt muuta. Ära lasku selle üle vaidlustesse – teine võib olla osavam vaidleja ja nii avastad, et lahkuminek jäi hoolimata sinu kindlast plaanist ära. Et vaidlustest hoiduda, on mõistlik tulla tagasi ühe fraasi juurde («Ma ei soovi selles suhtes enam olla» või «Minu jaoks meie suhe enam ei tööta»), et teisele poolele jõuaks kohale üks selge sõnum.

Kui kardad, et kaaslane ei lase sul rääkida või et lähed täiesti endast välja, võid kaaluda ka võimalust saata e-kiri: miks tahad lahku minna ja mida nüüd kohe teed. Anna endast parim, et teine pool ei näeks seda kui üht suvalist emotsionaalset ähvardust, mida ei pea tõsiselt võtma.