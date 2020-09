Suhted Ontlikud pereinimesed seksivad oma fantaasiates võhivõõraga – kas suhe on ohus? Siret Mägi , täna, 14:24 Jaga: M

Rohkem kui pooled paarisuhtes elavad inimesed unistavad seksist võhivõõraga, selgus värskest põhjanaabrite juures tehtud uuringust. Huvi juhuseksi proovida ei sõltu püsisuhte pikkusest ja on kõige populaarsem seksuaalfantaasia nii värskete kui ka kauaaegsete partnerite jaoks. Miks on ontlikel pereinimestel nii pöörased seksifantaasiad ja kas nende elukaaslastel on põhjust muretseda?