Müstika Horoskoop 30. september – 6. oktoober 2020 Koostanud Maria Angel , täna, 05:44

dark fantasy sorceress woman, composite photo

JäärOn elev ja ärev täiskuuaeg, just sinu jaoks nii tähtis hetk, mil täiskuu kulminatsioon toimub Jäära sodiaagimärgis! Astroloogid tavatsevad öelda, et täiskuu heidab valgust meie varjupoolele. Seega – kui emotsioonid nüüd su üle võimust võtavad, on pinnale kerkimas teemad, millega sa tegeleda ei taha. Ehkki see on ebamugav, on praegu parim aeg julgelt neid teemasid käsitleda – nii saad minevikuga rahu teha, vanad jamad selja taha jätta ja puhta südamega tulevikule vastu minna.