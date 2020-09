KUIDAS VÄLTIDA SUHTEKOLMNURKA? Pereterapeut: kolmnurgas saab olla ka töö, hobi või sõltuvusega 

Kui kahe inimese vahel on arusaamatus, tekib alati küsimus, kuidas sellest üle saada. Mõistlik oleks arusaamatus omavahel ära lahendada, aga vahel ei tundu see võimalik või pole selleks julgust ega oskust. Sageli luuakse siis tahes või tahtmatult hoopis kolmnurki. Enamasti mõeldakse suhtekolmnurga all küll armukesi ja kõrvalsuhteid, aga pereteraapias (kus kolmnurkade analüüs on oluline teema) nähakse seda palju üldisemalt: kaks inimest ei lahenda omavahelisi probleeme isekeskis, vaid otsivad pingeleevendust väljastpoolt, kaasavad kellegi või millegi. Kaasamine ei pea alati tähendama kellelegi kurtmist, see võib olla ka tähelepanu täiesti teisele teemale pööramine.