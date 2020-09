EELISTAB POSEERIDA ALASTI! 30 aastat modellitööd teinud Natalja: „Kõik on ju inimesed, kahe jala, kahe käega.” 

Nataljat saadab mõnus huumorimeel. Naine räägib temperamentselt, kuidas temalt vahel küsitakse: «Sa lihtsalt seisad, lamad, istud, mitte midagi ei tee – ja selle eest makstakse veel raha?» Kui raske ja pingutav selline töö tegelikult on, teavad vaid need, kel endal sarnane kogemus.

«Üks mu tuttav proovis modellitööd, istus 15 minutit, hakkas siis nutma ja läks ära,» räägib Natalja. «Sest talle öeldi kogu aeg, et vaadake otse, liigutada ei saanud.»