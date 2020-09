Kirsti Timmer saab päevas 30-40 kaardipanemise palvet: „Täiskuu ajal on seis eriti hull!” 

Hommikul pärast oma uue raamatu «Taroskoop 2021» esitlust on Kirsti (48) veidi väsinud. Eilse õhtu võtavad kõige paremini kokku (tõsi, pisut kohendatult) Smilersi lauluread «Pidu oli sigavinge ja kõva».

«Oli äge. Täna ei ole äge.» Kirsti hääles on kuulda kerget ohet.

Aasta tagasi kadus tema esimene taroskoobiraamat lettidelt tohutu huvi tõttu vaat et silmapilkselt. «Täna hommikulgi saatis Jesper (Parve, Kirsti kirjastaja – toim.) sõnumi, et Apollos on raamat müügitabelis number üks,» ütleb naine. Poed olid selleks hetkeks lahti olnud pelgalt neli tundi. Tundub, et kõik kordub uuesti.