Oikumeenilisi palverännakuid korraldav Age Ploom: „Palverännakutel ei osale pelgalt kristlased.” 

Tänavu toimus palverännak Age (42) eestvedamisel juba kuuendat aastat. Iga kord toimub see erinevas paigas – nüüd koguneti Hiiumaal.

2015. aasta Pariisi kliimakonverentsil otsustati korraldada üleeuroopaline kampaania tegemaks palverännakuid, paljud neist lõppesid lausa Pariisis. Eesti Kirikute Nõukogu otsustas koostöös Soome ja Ungari kirikute esindajatega delegeerida palverännaku Eesti Kirikute Nõukogu noortetöö nõukogule. Esindades seal Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut, mille traditsioonide hulka kuulub palverännak, tundus Agele just see projekt südamelähedane. Nii võttiski ta selle koordineerimise enda õlule.