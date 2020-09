AUS ÜLESTUNNISTUS: „Magame mehega eraldi tubades ja oleme õnnelikus abielus!” 

„Kui selgitan uudishimulikele meie magamiskorda, kohtan sageli silmade pööritamist ja mõistmatust. Nagu oleks see, kuidas meie magame, kuidagi seotud sellega, kui lähedased me oleme või kui palju üksteist armastame,” sõnab Hosseini.

„Tunnistan! Ma olen kerge unega ja olen alati olnud. Kuid ma keeldun halvasti magamast!” sõnab Hosseini. „See probleem on lahendatav ja lahendus on see, et me magame eraldi!”

Ühest eraldi magatud ööst sai kolm, sellest nädal, kuni Hosseini magas üha paremini, isegi kui ta pidi seda külalistetoas tegema. „Rüüpasin igal õhtul oma taimeteed, sirutasin jalad külalistevoodis välja, puistasin kohevale tekile raamatud, arvuti, kõrvaklapid ja prillid. Kõik oli suurepärane, aga see ei olnud MINU voodi,” sõnab ta.

„Niisiis vaidlesime selle üle, kes saab külaliste magamistoa ja kes meie magamistoa. Meie magamistuba on ruum, mille kujundasin pühakojaks,” sõnab Hosseini. „Ütlesin mehele, et norskamine on tema teema ja pole õiglane, et mina pean meie voodist välja kolima, sest tehniliselt on see tema süü.”

Kompromissi mõttes otsustasid nad, et magavad kordamööda nädala oma voodis ja siis külalistetoas. Tänaseks on sellest kuid möödas ja naine tunnistab, et mõlemad magavad paremini.