LUGEMISSOOVITUS | Luule, mille nukker maik hoopis hinge toidab 

Lihtne, ent paeluv. Mõtlemapanev. Veidi hingekriipiv, samas lõpuks siiski elujaatav. Kuigi korraks võib tekkida tunne, et autor tunneb meeletut maailmavalu ja ängi, on meis kõigis olemas nii see kui ka rõõmsam pool. Hoolimata sellest, et luulekogu läbib teatav kurbus, toidab see siiski hinge.