Anu Saagim: „Ma ei taha, et ükski teine tüdruk peaks midagi sellist üle elama" Piret Tali , täna, 08:11

GALERII

Stiil: Aija Kivi Riided: Iris Janvier, Tanel Veenre ja Hugo Boss / Stockmann Ehted: Mango, Tanel Veenre ja Aija Kivi Jumestus: Reet Härmat Foto: Jelena Rudi

„Kas ma olen tõesti juba nii vana!“ pahvatab bravuuritar kelmilt, kui teha talle ettepanek hakata Tiiu kaanestaariks. Ent just tema, Anu Saagim (58) – seltskonnaajakirjanduse lipulaev ja Soome kuulsaim eestlane – on kummutanud müüdi, et inimene peab vananema ontlikult.