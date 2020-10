Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud suurele tühjusele, mis valitses enne kõike, enne materiaalset maailma. See päev on seotud teadvuse vabanemise, kinnihoitu lahtilaskmise ja vabastamisega, mis omakorda avab uued võimalused. Sel päeval võib teha kõike: alustada uusi ettevõtmisi, vahetada elukutset, abielluda ning osta uusi riideid, sest viimane on uue kesta sümbol. On kerguse ja rõõmu päev, mil ei tohi ligi lasta hirme ega melanhooliat. Kasulik on teha lõunauinak.

Kestev kuutsükli 21.päev kujundab meie sisemist struktuuri ning see on peatumatu liikumise päev. Tekivad loomingulised inspiratsioonid. Soodne on ellu viia asju, mis on seotud kohustuste ja vastutustundega. Valetamine on eriti vastunäidustatud. On vaja teha asju, mis on vajalikud tuleviku jaoks.