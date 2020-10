Kas sina tead: kes on see mees Eesti portreekunsti tippude hulka kuuluval maalil? 

„Nendes kahes maalis näeme me viimast korda, õigupoolest rohkem aimame värvidega mängimist. Ta oleks nagu tagasi läinud oma noorusaega ja aktimaalis lausa puberteediikka,“ tähendab kunstiajaloolane. Sarnane käsitlus iseloomustab ka Eesti Kunstimuuseumis asuvat „Baleriine” ja seetõttu pakub Krista sellegi loomeaastaks 1956, mitte 1965-1970, nagu see praegu kirjas on.

1956. aasta kõige olulisemaks Vardi kunstiteoseks on kunstiajaloolase sõnul aga Tartu kunstimuuseumis asuv portree „Mees raamatuga.” „Vardi armastas kujutada inimesi tagantvalgustusega, ta oli varjude meister,“ lausub Krista pakkudes, et tõenäoliselt on see maalitud ühe seansiga, impressionismile omaselt hetkelise mulje põhjal. Naise sõnul ei vaata maalilt vastu kangelaslik kommunismi ülesehitaja, vaid hoopis irooniliste mõtete mõlgutaja. Küllap seepärast sobis seda maali esimest korda avalikkusele näidata alles 1961. aastal Tartu kunstimuuseumis toimunud Vardi esimesel isikunäitusel. „Kuid kes on see pildil olev mees?“ küsib kunstiajaloolane, ajades selle küsimuse jälgi juba mitu kuud.