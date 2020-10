70 AASTAT SALADUST – kolm õde said kokku alles hilises eas 

Räägime seda lugu Valgamaa serval Lümatu talu puhkemaja ees kohvi rüübates. Teisel pool tiiki asub Õie hingemaa – põõsaid ja lilli täis istutatud maalapp, kus perenaisel on iga taime kohta kommentaare jagada. Seal käib ta vabadel hetkedel oma hinge toitmas. Talus käib uue elumaja ehitus, kuigi elanikke on seal vaid kaks, Õie ja tema abikaasa. Neli last on kodust juba välja lennanud.