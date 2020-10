Inimesed Valus pihtimus: politsei tuli kohale, uks maha lõhutud, naine läbi pekstud, mees jõi juba küla peal Greta Kaupmees , täna, 12:11 Jaga: M

„Mulle kohe meeldib niimoodi mässata,“ räägib Annastiina Lepik ja tutvustab oma tšillidest pungil kasvuhoonet. Foto: Meeli Küttim

Annastiina Lepik on elav tõestus, et töökus ja optimism aitavad välja igast olukorrast, ka kõige süngemast. Elukaaslane, kes on ta kahe lapse isa, oli joomalembene ja vägivaldne. See andis noorele naisele karmi kogemuse, kuid õpetas ka elus kõigega hakkama saama.