TIIU TESTIB | Milline looduslik juukseõli turgutab surnud otsad elule 

Väljakasvanud juukseotsad, mis on saanud päikest või pakast, mida on keemiliselt töödeldud või korduvalt pestud-kammitud, kipuvad lõhenema. Põhjus on selles, et juustes on lipiide väheks jäänud. Pärast pesu teeb ka palsam karvad libedamaks, kuid pärast intensiivset suvepäikest tasub appi võtta ka juukseõli. Õli aitab surnud juusteosa taastada ja uusi kahjustusi ennetada. Õli sulgeb juuksesoomused, muutes karvad eriti elastseks, elujõuliseks ja kergemini kammitavaks.