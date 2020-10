SÜGISEL SUVEPEALINNA: rattasadulas Pärnut avastamas  

Sügisene Pärnu mõjub kuidagi kurvameelselt, eriti sombustel argipäevadel. Kindel võimalus melanhooliast võitu saada on pisut tervisesportida. Pealegi pääseb jalgrattaga sellistessegi kohtadesse, kuhu autoga ligi ei pääse ja jalgsi kõmpimiseks maa liiga pikk tundub.

„Pärnu on rattaga sõitmiseks ideaalne – meil on 65 kilomeetri jagu kergliiklusteid,“ ütleb Baltreiseni rattalaenutuse perenaine Liina Rand. Sestap pole ime, et ta on turistidele transpordivahendeid laenutanud isegi novembris. Mulle kui endisele pärnakale soovitab ta sportimiseks alles tunamullu lõplikult valmis saanud nn kahe silla jooksu rada ehk Jaansoni rada.