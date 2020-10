TAAS ÜLIKOOLIS! Anne Veesaar: kursusekaaslased võtavad mind kui omasugust 

«Seal oli veel ülesandeid, nii et sain kokkuvõtvaks hindeks «kolme» ja see oli täielik šokk,» meenutab Anne, kes võttis lõpuks julguse kokku ning näitas nuttes kontrolltööd vanematele. «Isa käratas siis, et kuidas sa selline tainapea oled. Sellest piisas. Usun, et just see seik õpetaski mulle edaspidiseks eluks iseseisvust.»

Mõni päev hiljem küsis Anne õpetajalt, kas ta saab kuue ära parandada, sest teab, et tegelikult on see üheksa. Õpetaja ei lubanud.

Suurimad mõjutajad

Kirjandusõpetajat Heljo Viirest peab Anne üheks oma suuremaks mõjutajaks. «Ta õpetas mind keerulist eesti keelt õigesti rääkima,» kostab ta. Ja kuigi temast kiirgas vaimsust, oli tegu koloriitse kujuga, keda Tallinna 32. keskkooli teatriklassis õppijad meelsasti jäljendada armastasid.

Samuti hindab Anne väga matemaatikaõpetajat proua Ruubelit, keda Rublaks kutsuti. Selgelt on meeles, kuidas ta juba esimestes tundides ütles, et teie nagunii edasi õppima ei lähe, nagunii lähete kohe mehele ja on kari lapsi taga. Ja et kindlasti saab Annest kiiresti kodukana.

«Mina ja kodukana?! Ma veel talle näitan!» innustas öeldu tüdrukut hoopis teistele tegudele.

Oti sünnitas Anne alles 28aastasena ja naisel on siiani meeles pohmellis venelannast sanitari pahane targutamine, et nii vanalt ei sünnitata.