GALERII | Vaata, kuidas lõõtsalegendi polka sai koroona kiuste uhke video 

Eesti hinnatud lõõtsalegendi Karl Kikka „Sangaste polka“ ei puudu üheltki peolt, kus lõõtsamehed mängimas. Kui seni oli see lihtsalt muusikapala, siis Võrumaa muusik ja kirjamees Pulga Jaan võttis kätte ja tegi sellele ka sõnad ning saatis Põlvamaa ansamblile „Kõhukesed“.

Alguses ei saanud bändi liikmed sõnadest sotti, sest neile tundus, et osad sõnad on rütmis, aga osad täiesti metsas. Üheskoos sõideti Pulga Jaanile külla, kuulati ja mängiti ta lugusid mitu tundi ning siis oli asi klaar: nii, nagu Karl Kikas põimis oma polka kokku mitmest loost, oli Pulga Jaan omakorda „Sangaste polka“ sisse põiminud teise pala „Lõõtspill naljatab“.

Pulga Jaani Sangastõ polka lindistus Foto: Marely Kasemets

Kui see nõks kätte saadi, tunti suurt rahulolu ning mängiti pala linti.

Nii hakkas lumepall veerema ning järgmine mõte panna videos tantsima rahvatantsijad, sai lahendatud justkui sõrmenipsuga – Eesti tantsujuhtuide üleskutsele videos osaleda vastas kiirelt hulk tantsimise järgi igatsenud inimesi ning viimaks jõudis neid videosse 19 paari Põlva-, Tartu- ja Võrumaalt. „See on märkimisväärne, kui lühikese ajaga saime kokku lisaks tantsijaile ka muu võttemeeskonna. Ja seejuures väärib lisamist, et kõik lõid kaasa oma vabast tahtest,“ on Kaido asjade käiguga ülirahul.