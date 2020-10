TUNTUD INIMESED ÕPETAJA AMETIS | Lauri Mäesepp: „Õpetajaamet on palju keerulisem roll, kui ma alguses arvasin ja ootasin.” 

Vabakutselisest näitlejast Lauri Mäesepast (28) sai sel sügisel kehalise kasvatuse ja muusikaõpetaja pisikeses Meremäe põhikoolis. «Põhjuseid selleks on tegelikult palju,» märgib mees.

Eriolukorra eel perega Setomaale kolinud Lauri kindel hingesoov oli moel või teisel ühel hetkel kohalikku kogukonda panustada. Kohe, kui ta silmas, et Meremäe kool vajab õpetajaid, otsustaski näitleja võimalusest kinni haarata. «Kuna meie perest läks üks tüdruk samuti esimesse klassi, soovisin, et tema koolitee oleks võimalikult tugevalt toetatud,» toob Lauri veel välja. «Kohati viskasin ennast siia situatsiooni ka seetõttu, et olla veelgi parem ja teadlikum isa.» Seejuures teatab mees uhkusega, et õige pea on perre sündimas tema ja elukaaslase Lenna ühine laps.