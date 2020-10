TUNTUD INIMESED ÕPETAJA AMETIS | Indrek Tarand: „Õpetaja palk peaks olema vähemalt neli korda kõrgem.” 

Indrek (56) ütleb, et temast sai pedagoog, sest Nõva koolis oli õpetajat tarvis. «Eks ole ju ka väikeste ja kaugete kantide lastel õigus kodulähedasele kooliharidusele. Kui ma saan selle õiguse tagamisel anda oma osakese, usun, et tegutsen õigesti,» märgib mees, kes on oma suguvõsas kooliõpetaja juba kuuendat põlve. Tõsi, õpetajatöö kogemust on tal seni vähem.