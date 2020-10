TUNTUD INIMESED ÕPETAJA AMETIS | Neeme Kuningas: „Mulle meeldib näha, kuidas noored mõtlevad ja arenevad.” 

Lavastaja Neeme Kuningas (64) alustas Kohtla-Järve gümnaasiumis etenduskunstide õpetajana eelmise õppeaasta alguses. Selle eriala oli valinud 16 põhikooli lõpetajat kõikjalt Ida-Virumaalt, tänavu jätkab neist kümme 11. klassis. «Mind on alati huvitanud loovisiksused, nende kujunemine ja kujundamine. Nüüd, kui mul on pensionärina aega ja suur eelis ise oma tegevusi valida, polnud see otsus keeruline. Ma ei kaalunud üldsegi pikalt, kui vastasin jaatavalt koolijuhi Hendrik Aguri kutsele,» meenutab ta kooli sattumist.

«Tunnid, mida annan (pigem on need proovid, katsed, harjutused, analüüsid, improvisatsioonid), toimuvad ruumis, millele panime nimeks LooLa. Kui koolides on võimla (võimeldakse), ujula (ujutakse), söökla (süüakse) jne, siis LooLas luuakse. Peale näitlemisvõimete mõtestamise ja arendamise on õpilased loonud lühinäidendeid, mobiilfilme, luulekavu jms. Nad on olnud nii loojad kui ka esinejad oma ja kaaslaste loodud loomes. Mulle meeldib selle töö juures näha, kuidas noored mõtlevad ja arenevad,» on mees pedagoogiametiga rahul.