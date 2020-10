TUNTUD INIMESED ÕPETAJA AMETIS | Ilmar Tomusk: „Tore on õpetada koolis, kus ise 11 aastat käisin.“ 

Kirjanik Ilmar Tomuski leiab Tallinna 32. keskkooli õpetajate nimekirjast. Tund, mida kõigi Eesti laste üks lemmikkirjanikke annab, on loovkirjutamine.

«Olen hariduselt eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Aastail 1988−1992 töötasin õpetajana Kadrina keskkoolis ja tegelikult olen alates 1995. aastast ka Keeleameti peadirektorina kogu aeg koolides tunde andnud. Ainult et kuni 2014. aastani oli see üsna süsteemitu. Alates 2014. aastast aga annan igal aastal ühe loovkirjutamise kursuse Tallinna 32. keskkooli humanitaarsuuna 12. klassile. Minu ülesanne on selgitada õpilastele, kust tuleb looming, mismoodi see erinevates eluvaldkondades avaldub ja kuidas neid võtteid tekstiloomes kasutada,» kõneleb Ilmar.