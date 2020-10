Müstika NÄDALA HOROSKOOP| Lõvi äriasjad sujuvad õlitatult, Sõnnid olgu võõrastes kohtades käies ettevaatlikud Maria Angel , täna, 05:40 Jaga: M

JäärJõudu ja tegutsemistahet on sul sel nädalal hullupööra palju. Jäära juhtplaneet Marss on pingeseisus saatusliku Pluutoga, see toob esile su varjatud väe. Niisuguse seisuga on võimalik elus teha oluline muudatus, ent valitseb oht kellegagi tülli pöörata või midagi totaalselt nässu keerata. Jõudu on lihtsam kasutada laamendamiseks ja lõhkumiseks kui millegi uue üles ehitamiseks. Niisiis tuleb sul oma elu ohjad tugevasti pihku haarata ja tohutu energiatulv kindlakäeliselt õigesse kanalisse suunata.