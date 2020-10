Kirjanik Margus Vaher annab suhtenõu: „Hädavale on nõrkadele, soovitan hädatõde!” 

Milline on kõige parem hädavale, kui tahad kohtingut varem lõpetada?

Hädavale on nõrkadele, soovitan parem hädatõde! (Naerab.) Kui on tunne, nagu oleksid kohtingule sattunud enda unistuste printsi poolfabrikaadi või tema mitte kõige terasema kaksikvennaga, siis ma ei näe põhjust, miks enda elust tunnise lõunaga 3600 sekundit maha kanda. Ausus on ilus.

Olen ise minevikus säärases olukorras öelnud neiule: «Aitäh sulle, et minu jaoks enda graafikus aega leidsid. Oled väga huvitav ja atraktiivne naine. Siiski tunnen, et võngume veidi liiga erineval lainepikkusel ja meie eesmärgid elus on erinevad. Veel kord – oli väga meeldiv. Soovin sulle edu enda väljavalitu leidmisel!»

Tundub liiga otse ja karm? Võib-olla. Aga neiu, kellele nii ütlesin, tänas mind aususe eest ja ütles: «Vau, ma ei teadnudki, et nii otsekoheseid mehi leidub. Aitäh, et sa niisama ei ghost’inud ega sõnumitele mitte vastates ära ei kadunud.» Väike kallistus, põsemusi ja lahkusime teineteisest heade emotsioonidega.