MIS SAAB PÄRAST KOROONAT? Igor Mang: "Kui jälle hakatakse taga ajama majanduskasvu, tuleb veel suurem pauk. See on kindel!" 

Igor Mang: "Kui jälle hakatakse taga ajama majanduskasvu, tuleb veel suurem pauk. See on kindel!" Sirje Presnal , täna, 13:32

Mis ootab ees? Taevakaardi järgi on aasta teise poole kõige raskem kuu oktoober, kui on palju närvilisust ja konflikte ning ka viirus võib taas pead tõsta. Kuid november ja detsember tulevad tähetarga ennustusel juba rahulikumad.

«Praegune Lääne tsivilisatsioon asendab looduslikku keskkonda tehnilisega: Plast, alumiinium, asfalt, raudbetoon … See peab seisma jääma! Minu sõnum on: see jääb seisma. Kui mitte muidu, siis õnnetuse, katastroofi tõttu,» on Igor Mangi sünge ettekuulutus. Ent ta näeb ka helgema tuleviku võimalust – uus, Veevalaja põlvkond on tulnud, et tehnokraatlikku ja tarbimishullu maailma muuta.